Глава СПЧ назвал завышение цен на армейскую экипировку мародерством

Валерий Фадеев рассказал о том, что бизнесменов, которые "взвинтили цены", надо призвать к ответственности.

Глава Совета по правам человека России назвал завышение цен на армейскую экипировку мародерством. Валерий Фадеев выступил с одобрением реакцией Федеральной антимонопольной службы по случаям выявления резкого роста стоимости на военные товары для призывников по частичной мобилизации. Он призвал наказывать таких бизнес-деятелей, которые хотят нажиться на ситуации.

Понимаете, взвинчивание цен в разы – это похоже на мародерство. Страна ведет боевые действия, СВО и вот так вот на фоне, в этой непростой ситуации взвинчивать - так нельзя. Валерий Фадеев, глава СПЧ РФ

Эксперт добавил, что при введении военного положения в стране были бы приняты по отношению к таким предпринимателям более жесткие меры.

Глава СПЧ считает целесообразным наладить работу по проверке здоровья мобилизуемых.

Фото и видео: Пресс-центр МИА "Россия сегодня"