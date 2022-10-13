Глава СПЧ назвал завышение цен на армейскую экипировку мародерством

Глава Совета по правам человека России назвал завышение цен на армейскую экипировку мародерством. Валерий Фадеев выступил с одобрением реакцией Федеральной антимонопольной службы по случаям выявления резкого роста стоимости на военные товары для призывников по частичной мобилизации. Он призвал наказывать таких бизнес-деятелей, которые хотят нажиться на ситуации.
Понимаете, взвинчивание цен в разы – это похоже на мародерство. Страна ведет боевые действия, СВО и вот так вот на фоне, в этой непростой ситуации взвинчивать - так нельзя.
Валерий Фадеев, глава СПЧ РФ
Эксперт добавил, что при введении военного положения в стране были бы приняты по отношению к таким предпринимателям более жесткие меры.
Глава СПЧ считает целесообразным наладить работу по проверке здоровья мобилизуемых.
Фото и видео: Пресс-центр МИА "Россия сегодня"
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