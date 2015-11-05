Глава СПЧ предложил выравнивать и повышать оклады медикам по всей стране

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев предложил выравнивать и повышать оклады медицинским сотрудникам по всей стране. Эксперт на пресс-конференции с журналистами отметил, что требуется пересмотреть систему оплаты труда в сфере здравоохранения. Сейчас речь идет о том, что заработная плата медиков должна быть в два раза больше, чем средние показатели по регионам.
Если молодой талантливый доктор в бедном регионе получает мало денег, он стремится переехать в регион побогаче. И переезжает в регион побогаче, но от этого бедный регион становится ещё менее привлекательным.
Валерий Фадеев, глава СПЧ России
Эксперт добавил, что из-за реализации такой системы в последствии качество жизни в бедных регионах становится еще ниже. Обновленная система должна выровнять оклады врачей по всей стране, так как сейчас доходы отличаются между самыми бедными и богатыми регионами в пять раз.
Глава СПЧ обратился к Шойгу с просьбой исключить формальный подход к частичной мобилизации.
Фото и видео: Пресс-центр МИА "Россия сегодня"
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