Фадеев: обучать детей мигрантов русскому языку должны специально подготовленные педагоги

Глава СПЧ рассказал о том, как следует организовать учебный процесс для детей мигрантов.

Детей мигрантов нужно обучать русскому языку в специальных центрах до поступления их в школы. Такое мнение высказал на пресс-конференции с журналистами в центре "Россия сегодня" руководитель Совета по правам человека и развитию гражданского общества Валерий Фадеев. Эксперт пояснил, что работать над этим вопросом должны специально подготовленные педагоги. По словам спикера, недопустимы такие случаи, когда незнающие русский язык ученики принимаются в российские школы. Он напомнил о предложении СПЧ по созданию специальных центров для обучения языку.

Нужны специальные центры, где бы этих детей обучали русскому языку как иностранному, и преподаватели должны быть соответствующие, которые знают, как это делать. Валерий Фадеев, глава СПЧ

Глава СПЧ добавил, что обучать детей мигрантов, скорее всего, придется за государственный счет. Ранее в СПЧ предложили выдавать паспорт иностранцам одновременно с постановкой на воинский учет.

В СПЧ предложили выдавать паспорт иностранцам одновременно с постановкой на воинский учет.

Фото и видео: Вконтакте / Пресс-центр "Россия сегодня"