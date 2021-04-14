Стало известно, когда Путин выступит с посланием к Федеральному собранию

Место проведения встречи пока не названо.

Глава РФ Владимир Путин может выступить с обращением к Федеральному Собранию 30 сентября. Об этом сообщили на портале "РИА Новости".

Место проведения встречи пока не названо. Тема протокольного собрания тоже пока не заявлена. Однако известно, что 29 сентября верхняя палата парламента рассмотрит закон "о вхождении в состав России новых субъектов".

Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: губернатор Петербурга призвал уточнять информацию о частичной мобилизации по телефону "122".

Фото: kremlin.ru