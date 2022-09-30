Глава РФ рассказал о том, что люди на Донбассе сделали однозначный выбор.

Российский президент Владимир Владимир Путин выразил уверенность в том, что Федеральное Собрание (Государственная Дума и Совет Федерации) поддержит законы о присоединении к РФ новых территорий в виде Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Соответствующей информацией глава государства поделился глава государства в ходе торжественной церемонии в Кремле.

Сегодня мы подписываем договоры о принятии… Уверен, что Федеральное Собрание поддержит конституционные законы о принятии и образовании в России четырех новых регионов четырех новых субъектов РФ, потому что это воля миллионов людей. Владимир Путин, президент РФ

Путин: жители освобожденных территорий сделали однозначный выбор.

Фото и видео: Kremlin.ru