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Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина пройдет 17 июня
Сегодня, 17:00
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Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина пройдет 17 июня

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Основная тема форума - "Новый мир - новые возможности".

Президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ-2022. Выступление главы РФ состоится 17 июня. Об этом сообщили на сайте Фонда Росконгресс. 

Модератором встречи станет журналист и главный редактор RT Маргарита Симоньян. Основная тема форума - "Новый мир - новые возможности", в рамках которой специалисты поговорят про глобализацию и новые технологии.

Напомним, что XXV Петербургский международный экономический форум состоится 15-18 июня 2022 года. По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, на форуме будут представители 69 стран. Некоторые участники не хотят афишировать свои места работы. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что временный поверенный в делах Афганистана в Москве примет участие в ПМЭФ-2022.

Фото: kremlin.ru

Теги: выступление путина, маргарита симоньян, пмэф, росконгресс, форум новый мир - новые возможности
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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