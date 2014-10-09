Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина пройдет 17 июня

Основная тема форума - "Новый мир - новые возможности".

Президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ-2022. Выступление главы РФ состоится 17 июня. Об этом сообщили на сайте Фонда Росконгресс.

Модератором встречи станет журналист и главный редактор RT Маргарита Симоньян. Основная тема форума - "Новый мир - новые возможности", в рамках которой специалисты поговорят про глобализацию и новые технологии.

Напомним, что XXV Петербургский международный экономический форум состоится 15-18 июня 2022 года. По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, на форуме будут представители 69 стран. Некоторые участники не хотят афишировать свои места работы.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что временный поверенный в делах Афганистана в Москве примет участие в ПМЭФ-2022.

Фото: kremlin.ru