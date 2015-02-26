РБК: Участники ПМЭФ просят скрыть их места работы

Такие меры предосторожности связаны с опасениями по поводу санкций.

Из-за опасений по поводу введения санкций некоторые участники ПМЭФ попросили не указывать на бейджах информацию о месте их работы. Об этом РБК рассказал представитель фонда "Росконгресс".

Три источника сообщили РБК, что у гостей форума есть возможность не указывать спикеров и названия компаний в официальных и публичных списках участников. При это бейдж обязателен для всех участников форума и является идентификационным документом участника.

Такие меры предосторожности связаны с опасениями по поводу санкций, усилившихся после того, как Евросоюз объявил ограничения против бизнесменов, которые 24 февраля были на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее стало известно, что прямая линия с Путиным может пройти после ПМЭФ.

Фото: Piter.tv