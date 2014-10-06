Прямая линия с Путиным может пройти после ПМЭФ

Пока точная дата не установлена.

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным пройдёт после Петербургского международного экономического форума. Об этом "РИА Новости" 2 июня сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Точной даты проведения прямой линии пока нет. При этом в Кремле планируют, что она состоится в обозримом будущем. Ранее сообщалось, что Путин приедет на форум 17 июня, в день пленарной сессии.

ПМЭФ пройдет в "Экспофоруме" с 15 по 18 июня. Смольный планирует подписать на ПМЭФ более 40 соглашений на 200 млрд. Главной темой форума станет "Новый мир — новые возможности". Основную деловую программу разделили на 4 направления: глобальная и российская экономика, социальная и технологическая повестка, развитие человеческого потенциала.

Фото: администрация президента РФ