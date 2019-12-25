Путин планирует посетить ПМЭФ в Петербурге 17 июня

Президент РФ планирует выступить на форуме.

Летом президент РФ Владимир Путин приедет в Петербург. Он планирует выступить 17 июня на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщили на портале ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Подготовка к встрече сейчас находится на финальной стадии. Как отметил государственный деятель, речь Путина на ПМЭФ будет весьма содержательной.

Напомним, в этом году форум пройдет с 15 по 18 июня. На нем можно будет увидеть представителей малого и среднего бизнеса. Гостям покажу презентации проектов, выставки и эксклюзивные экспозиции. Участниками ПМЭФ-2022 станут более 500 российских компаний. Основную деловую программу разделили на 4 направления: глобальная и российская экономика, социальная и технологическая повестка, развитие человеческого потенциала.

Ранее на Piter.tv: до 1 млн рублей выросла стоимость билета на ПМЭФ-2022.

Фото: Piter.tv