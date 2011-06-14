До 1 млн рублей выросла стоимость билета на ПМЭФ-2022

В прошлом году стоимость стандартного пакета составляла 840 тыс. рублей.

Стоимость билета на ПМЭФ-2022 в этом году достигла почти 1 млн рублей. Пакет "Участник", который дает полный доступ к мероприятиям, кроме пленарного заседания и мероприятий по специальному приглашению, обойдется в 960 тысяч рублей с НДС.

В прошлом году стоимость стандартного пакета составляла 840 тыс. рублей. Премиальный – 960 тыс. рублей с НДС. Отметим, что премиальный пакет давал право посещать пленарное заседание. Кроме этого можно было пройти в зоны делового общения на площадке форума. В этом году посещение пленарного возможно только по специальному приглашению.

Ранее мы сообщали, что участниками ПМЭФ-2022 станут более 500 российских компаний. Основную деловую программу разделили на 4 направления: глобальная и российская экономика, социальная и технологическая повестка, развитие человеческого потенциала.

Фото: piter.tv

