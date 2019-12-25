Временный поверенный в делах Афганистана в Москве примет участие в ПМЭФ-2022

ПМЭФ пройдёт в городе на Неве с 15 по 18 июня.

Временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал примет участие в ПМЭФ. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

Российское дипломатическое ведомство 6 апреля направило ноту в афганское посольство о признании Гарвала, назначенного правительством движения "Талибан"* (запрещено в РФ), временным поверенным в делах Афганистана в Москве. Джамал Насир Гарвал приступил к работе уже 29 апреля.

ПМЭФ пройдёт в городе на Неве с 15 по 18 июня.

*организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ

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Фото: Piter.tv