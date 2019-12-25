Петербург прихорашивается перед встречей гостей ПМЭФ

К форуму по всему Петербургу распустилось почти 200 тысяч тюльпанов.

Чуть больше недели осталось до начала ПМЭФ. Дорожные и садово-парковые предприятия Комитета по благоустройству уделяют особое внимание подготовке территорий, прилегающих к объектам, где будут проходить основные мероприятия форума.

К форуму по всему Петербургу распустилось почти 200 тысяч тюльпанов. На клумбы и десятками тысяч высаживаются цветы. По маршрутам следования гостей завершается монтаж вертикального озеленения: новое цветочное оформление получили Московский и Невский проспекты, Пулковское шоссе.

Также дорожники приводят в порядок покрытие городских улиц. За прошедшую неделю были устранены аварийные дефекты на общей площади 35 тысяч квадратных метров.

Помимо прочего, за две недели до ПМЭФ Петербург помыли с шампунем и подстригли.

Фото: пресс-служба Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга