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За две недели до ПМЭФ Петербург помыли с шампунем и подстригли
Сегодня, 19:13
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За две недели до ПМЭФ Петербург помыли с шампунем и подстригли

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Кроме того, вдоль Московского шоссе садовники посадили цветы и травы.

Подготовка Петербурга к ПМЭФ подходит к концу. Меньше чем через две недели в городе стартует Международный экономический форум. На улицах Северной столицы создают праздничную атмосферу. 

Главные магистрали и площади города на Неве моют с шампунем. Специалисты заменили покрытие на Исаакиевской площади, Вознесенском проспекте, Волхонском и Пулковском шоссе, Стартовой улице. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Кроме того, вдоль Московского шоссе садовники посадили цветы, шалфей, вейник и другие травы. Украшают специалисты и опоры фонарей, ограждения и специальные конструкции. Во многих местах Петербурга появились ящики с цветами.

Ранее на Piter.tv: в  поселке Солнечное открылся обновленный пляж "Ласковый".

Фото: Pexels

Теги: благоустройство, пмэф, подготовка к пмэф, уборка улиц, экономика
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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