За две недели до ПМЭФ Петербург помыли с шампунем и подстригли

Кроме того, вдоль Московского шоссе садовники посадили цветы и травы.

Подготовка Петербурга к ПМЭФ подходит к концу. Меньше чем через две недели в городе стартует Международный экономический форум. На улицах Северной столицы создают праздничную атмосферу.

Главные магистрали и площади города на Неве моют с шампунем. Специалисты заменили покрытие на Исаакиевской площади, Вознесенском проспекте, Волхонском и Пулковском шоссе, Стартовой улице. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Кроме того, вдоль Московского шоссе садовники посадили цветы, шалфей, вейник и другие травы. Украшают специалисты и опоры фонарей, ограждения и специальные конструкции. Во многих местах Петербурга появились ящики с цветами.

Ранее на Piter.tv: в поселке Солнечное открылся обновленный пляж "Ласковый".

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