В поселке Солнечное открылся пляж "Ласковый"

Его оборудовали для маломобильных граждан.

В поселке Солнечное вновь открылся обновленный пляж "Ласковый". Его адаптировали для активного отдыха маломобильных групп жителей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы.

Здесь сделали удобные дорожки, пандусы и площадки для подвижных игр. Досуговые мероприятия будут проводить на территории пляжа районные комплексные центры социального обслуживания, районные центры реабилитации и другие организации.

Как отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, в Солнечном еженедельно на берегу Финского залива будут проходить "Дни здоровья" и другие праздники. Так, 8 июня Централизованная библиотечная система Курортного района организует Летний читальный зал, краеведческие лекции и мастер-классы.

Отметим, что на территории установили туалеты с санитарными комнатами. Ко всем объектам проложили деревянные настилы для передвижения людей, которые используют коляски.

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Фото: Piter.tv