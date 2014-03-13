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В поселке Солнечное открылся пляж "Ласковый"
Сегодня, 15:42
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В поселке Солнечное открылся пляж "Ласковый"

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Его оборудовали для маломобильных граждан.

В поселке Солнечное вновь открылся обновленный пляж "Ласковый". Его адаптировали для активного отдыха  маломобильных групп жителей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы.

Здесь сделали удобные дорожки, пандусы и площадки для подвижных игр. Досуговые мероприятия будут проводить на территории пляжа  районные комплексные центры социального обслуживания, районные центры реабилитации и другие организации.  

Как отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, в Солнечном еженедельно на берегу Финского залива будут проходить "Дни здоровья" и другие праздники. Так, 8 июня Централизованная библиотечная система Курортного района организует Летний читальный зал,  краеведческие лекции и  мастер-классы. 

Отметим, что на территории установили  туалеты с санитарными комнатами. Ко всем объектам проложили деревянные настилы для передвижения людей, которые используют коляски.

Ранее на Piter.tv: петербуржцам рассказали, в каких водоемах не нужно купаться.

Фото: Piter.tv

Теги: благоустройство территории, ласковый, пляж, солнечное, финский залив
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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