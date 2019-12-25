Петербуржцам рассказали, в каких водоемах не нужно купаться

Если в воде плавают птицы, это не означает, что вода чистая.

В петербургском Управлении Роспотребнадзора рассказали, как выбрать водоем для купания. Гражданам напоминают, что плавать можно только в специально отведенных для этого местах.

Купаться в водоеме не стоит, если есть в нем утки, гуси и чайки. Водоплавающие птицы выбрасывают в воду личинки, что может привести к заболеванию церкариозом в виде кожных реакций и последующим аллергическим дерматитом. Также следует избегать озер, у которых по берегам растет много водорослей. В таких водоемах есть условия для жизни различных паразитов.

Петербуржцам не советуют купаться поблизости с сехоскохозяйственными угодьями или свалкой, так как вместе с ливневыми стоками в воду могут попасть и биогенные загрязнители. Если рядом находится промышленное предприятие или автомагистраль, то вода может быть загрязнена тяжелыми металлами.

Фото: Piter.tv