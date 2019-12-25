Путин лично принимает участие в подготовке выступления на пленарном заседании ПМЭФ

Главной темой его выступления 17 июня станет российская экономика в новых условиях.

Президент РФ Владимир Путин очень ответственно относится к подготовке к выступлению на Петербургском международном экономическом форуме. Он принимает в ней личное участие. Об этом сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью "Первому каналу".

Выступление Путина на ПМЭФ запланировано на 17 июня на 14:00. По словам Пескова, прежде всего речь пойдут об экономике, ее настоящем и будущем.

Главным образом речь пойдет об экономике, о том, как эта ситуация влияет на экономику, как будет жить наша экономика в условии враждебных проявлений Запада, о том, как мы будем искать и как мы уже нашли новых друзей в других частях мира, что стало причинами того кризиса, который мы сейчас имеем в самых разных секторах мировой экономики. Дмитрий Песков.

Ранее пресс-секретарь сообщил о том, что Путин не будет в выступлении на ПМЭФ 17 июня объявлять о мобилизации.

Ранее Piter.tv писал о том, что первый день ПМЭФ принёс Петербургу более 234 млрд рублей инвестиций.

Фото: kremlin.ru