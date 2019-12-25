Первый день ПМЭФ принёс Петербургу более 234 млрд рублей инвестиций

Во время первого дня Петербургского международного экономического форума город подписал 17 соглашений/

Во время первого дня Петербургского международного экономического форума город подписал 17 соглашений, 13 из которых предусматривают инвестиции более чем на 234,5 млрд рублей. Об этом в четверг, 16 июня, сообщили в пресс-службе Смольного.

Так, в числе договоров о сотрудничестве с ООО "Глоракс" по созданию жилой, общественно-деловой и социальной инфраструктуры; с Газпромбанком и ООО "РУСДОР-ФИНАНС" по строительству автомобильных путепроводов над железнодорожными путями; соглашение ОЭЗ с ГК "Фармасинтез" о реализации третьей очереди производства противоопухолевых препаратов и вакцин от ковида на площадке "Новоорловская", а также по разработке в ОЭЗ уникальных препаратов ООО "Центр пептидных технологий"; меморандум по созданию производства предметов бытовой химии в Индустриальном парке "Марьино", с АО МБ НПК "Цитомед" - о сотрудничестве в по проекту приспособления объекта культурного наследия под гостиницу; с ООО "Бронка Групп" по проекту производства оборудования для нефтегазовой отрасли на площадке "Измерон", с АБ "Россия" и "Третьим парком" по проекту реконструкции транспортного предприятия в посёлке Лисий Нос, с компанией "Корпорация Туризм.РФ" и Яхт-клубом Петербурга по созданию туристического кластера на территории бывшей стройплощадки "Горская".

Ранее Piter.tv писал, что самый дорогой номер в отеле во время ПМЭФ стоил 6,5 млн рублей за четыре ночи.

Фото: Piter.tv