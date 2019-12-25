В Петербурге над железнодорожными путями построят автомобильные путепроводы

По планам, реализация проекта поможет снизить транспортную загруженность дорог Петербурга и повысит безопасность автомобильного движения, а также улучшит эффективность железнодорожной инфраструктуры.

На ПМЭФ-2022 заключили трёхстороннее соглашение, которое подразумевает строительство автомобильных путепроводов над железнодорожными путями в Петербурге.

Соглашение подписали вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков, заместитель председателя Правления Газпромбанка Алексей Белоус и советник генерального директора ООО "РУСДОР-ФИНАНС" Сергей Пучков.

По планам, реализация проекта поможет снизить транспортную загруженность дорог Петербурга и повысит безопасность автомобильного движения, а также улучшит эффективность железнодорожной инфраструктуры.

В Лисьем Носу проведут реконструкцию автопарка и закупят 500 автобусов большой вместимости на газомоторном топливе. Соглашение на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме заключили губернатор Александр Беглов, гендиректор "Третьего парка" Кирилл Дьяковский и председатель правления АО "АБ "Россия" Михаил Клишин.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что власти Петербурга намерены производить в городе подвижные составы для электрического транспорта.

Фото: Piter.tv