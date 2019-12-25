Власти Петербурга намерены производить в городе подвижные составы для электрического транспорта

Губернатор подписал соглашение на ПМЭФ с "Трансмашхолдингом".

В Петербурге будет производиться подвижной состав для электрического транспорта. Соглашение с гендиректором компании "Трансмашхолдинг" Кириллом Липой подписал губернатор Александр Беглов.

Градоначальник планирует, что город будет производить подвижной состав не только для Петербурга, но и для всей России. На площадке создадут около тысячи новых рабочих мест. В 2022-2024 годах объем инвестиций в проект составит не менее 3 млрд рублей.

Октябрьский электровагоноремонтный завод, который находится в Петербурге, входит в состав "Трансмашхолдинга".

Масштабное обновление городского электротранспорта запланировано на ближайшие годы. К 2024 году планируется купить 326 новых трамваев, 349 троллейбусов на сумму порядка 56 миллиардов рублей. Из них почти 33 млрд составляют средства городского бюджета. 22,9 млрд Петербург получит из федерального бюджета в рамках инфраструктурного кредита.

Также обновление подвижного состава ждет метрополитен.

Фото: Piter.tv