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"Третий парк" инвестирует 8,5 млрд рублей в модернизацию автопарка в Лисьем Носу
Сегодня, 12:41
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"Третий парк" инвестирует 8,5 млрд рублей в модернизацию автопарка в Лисьем Носу

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Автобусы будут работать в Кронштадтском и Курортном районах Петербурга.

В Лисьем Носу проведут реконструкцию автопарка и закупят 500 автобусов большой вместимости на газомоторном топливе. Соглашение на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме заключили губернатор Александр Беглов, гендиректор "Третьего парка" Кирилл Дьяковский и председатель правления АО "АБ "Россия" Михаил Клишин.

Автобусы с новой транспортной площадки будут обслуживать Кронштадт, Зеленогорск, Сестрорецк. Объем инвестиций составит не менее 8,5 млрд рублей. Бюджет города получит не менее 6 млрд рублей в виде налоговых отчислений.

Губернатор Александр Беглов обратил внимание на то, что сейчас в Петербурге идет транспортная реформа. Замена устаревших машин современными и экологичными является одной из ее составляющих. 

Напомним, ПМЭФ проходит с 15 по 18 июня. Смольный подпишет около 40 соглашений. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что власти Петербурга намерены производить в городе подвижные составы для электрического транспорта. 

Фото: Piter.tv

Теги: автопарк, транспортная реформа, третий парк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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