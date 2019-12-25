"Третий парк" инвестирует 8,5 млрд рублей в модернизацию автопарка в Лисьем Носу

Автобусы будут работать в Кронштадтском и Курортном районах Петербурга.

В Лисьем Носу проведут реконструкцию автопарка и закупят 500 автобусов большой вместимости на газомоторном топливе. Соглашение на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме заключили губернатор Александр Беглов, гендиректор "Третьего парка" Кирилл Дьяковский и председатель правления АО "АБ "Россия" Михаил Клишин.

Автобусы с новой транспортной площадки будут обслуживать Кронштадт, Зеленогорск, Сестрорецк. Объем инвестиций составит не менее 8,5 млрд рублей. Бюджет города получит не менее 6 млрд рублей в виде налоговых отчислений.

Губернатор Александр Беглов обратил внимание на то, что сейчас в Петербурге идет транспортная реформа. Замена устаревших машин современными и экологичными является одной из ее составляющих.

Напомним, ПМЭФ проходит с 15 по 18 июня. Смольный подпишет около 40 соглашений.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что власти Петербурга намерены производить в городе подвижные составы для электрического транспорта.

Фото: Piter.tv