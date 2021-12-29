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В 2022 году в Петербурге появится завод по производству вакцины "Спутник Лайт"
Сегодня, 17:42
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В 2022 году в Петербурге появится завод по производству вакцины "Спутник Лайт"

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Также на заводе будут производить препараты для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний.

"Фармасинтез-Норд" получил разрешение на ввод в эксплуатацию научно-производственного комплекса по разработке и производству лекарственных препаратов. Об этом сообщили на сайте особой экономической зоны "Санкт-Петербург".

Там будут производиться препараты для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний, а также заболеваний, связанных с нарушением эндокринной системы. Кроме того, комплекс будет производить вакцину от коронавируса "Спутник Лайт". 

Стоимость инвестиционного проекта превысила 4 млрд рублей. Строительство предприятия велось при поддержке правительства РФ. Первая очередь была введена в эксплуатацию в 2017 году, а вторая планируется в этом году. 

На данный момент компания готовится к лицензированию производственной площадки и получению сертификата GMP. 

АО "Фармасинтез-Норд" выпускает противоопухолевые препараты и препараты из перечня высокозатратных нозологий. Является резидентом ОЭЗ с 2011 года. 

Особая экономическая зона "Санкт-Петербург" ― это инновационная площадка для реализации крупных бизнес-проектов по разработке и производству высокотехнологической продукции, предлагающая льготы, преференции и поддержку государства. 

Фото: Pexels 

Теги: оэз, производство, спутник лайт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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