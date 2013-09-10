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Губернатор Петербурга призвал уточнять информацию о частичной мобилизации по телефону "122"
Сегодня, 10:31
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Губернатор Петербурга призвал уточнять информацию о частичной мобилизации по телефону "122"

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Градоначальник попросил горожан доверять только официальным источникам информации.

Глава Петербурга Александр Беглов призвал жителей обращаться с вопросами по частичной мобилизации по номеру "112". Операторы объяснят всем интересующимся, когда будут вручать повестку, что будет с трудовым договором, кто подлежит частичной мобилизации. 

Он попросил горожан доверять только официальным источникам информации. Губернатор призвал не слушать "экспертов" в соцсетях и телеграм-каналах. По словам градоначальника, многие медиаспециалисты пытаются вызвать панику.

Ранее на Piter.tv: начала работать горячая линия для студентов по вопросам о частичной мобилизации.

Фото: Piter.tv

Теги: 112, вопросы о мобилизации, губернатор петербурга, фейки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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