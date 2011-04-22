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Начала работать горячая линия для студентов по вопросам о частичной мобилизации
Сегодня, 9:55
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Начала работать горячая линия для студентов по вопросам о частичной мобилизации

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В  Министерстве образования и науки России уточнили, что право на отсрочку  имеют аспиранты.

В Министерстве образования и науки России сделали горячую линию для студентов по вопросам, связанным с частичной мобилизацией. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

Учащимся расскажут по телефону о правилах призыва. Кроме того, можно будет получить консультации по вопросам социальной и правовой защиты. 

 Горячая линия работает круглосуточно по телефону: 8 (800) 222-55-71 (доб.1, доб.2).

Министерство образования и науки РФ

Если  студент получил повестку, то он имеет возможность обратиться за разъяснениями на горячую линию, либо заполнить специальную форму.

В  Министерстве образования и науки России уточнили, что право на отсрочку  имеют аспиранты. Та, все студенты,  которые  учатся в учебных заведениях, имеющих госаккредитацию, по очной или очно-заочной форме, имеют отсрочку от мобилизации, в том числе и аспиранты. 

Ранее на Piter.tv: в  Telegram появился чат-бот о деталях частичной мобилизации в Петербурге.

Фото: Pexels

Теги: горячая линия, минобразования, студенты, частичная мобилизация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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