Начала работать горячая линия для студентов по вопросам о частичной мобилизации

В Министерстве образования и науки России уточнили, что право на отсрочку имеют аспиранты.

В Министерстве образования и науки России сделали горячую линию для студентов по вопросам, связанным с частичной мобилизацией. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Учащимся расскажут по телефону о правилах призыва. Кроме того, можно будет получить консультации по вопросам социальной и правовой защиты.

Горячая линия работает круглосуточно по телефону: 8 (800) 222-55-71 (доб.1, доб.2). Министерство образования и науки РФ

Если студент получил повестку, то он имеет возможность обратиться за разъяснениями на горячую линию, либо заполнить специальную форму.

В Министерстве образования и науки России уточнили, что право на отсрочку имеют аспиранты. Та, все студенты, которые учатся в учебных заведениях, имеющих госаккредитацию, по очной или очно-заочной форме, имеют отсрочку от мобилизации, в том числе и аспиранты.

Ранее на Piter.tv: в Telegram появился чат-бот о деталях частичной мобилизации в Петербурге.

Фото: Pexels