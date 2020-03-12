В Telegram появился чат-бот о деталях частичной мобилизации в Петербурге

С помощью бота можно узнать, кто подлежит призыву.

Горожане смогут получать достоверную информацию о частичной мобилизации в Петербурге благодаря боту spb_mob_bot, который запустили в Telegram. Об этом сообщили в комитете по информатизации и связи.

В Смольном отметили, что жителям необходимо разобраться в вопросе. Важно избегать распространения ложной, фейковой информации, добавили в администрации города.

С помощью бота можно узнать, кто подлежит призыву, какое социальное обеспечение предусмотрено для граждан, призываемых из запаса в ходе частичной мобилизации.

Ранее на Piter.tv: в Военкоме Петербурга завили, что призыв и мобилизация не связаны.

Фото: Вконтакте / Минобороны России