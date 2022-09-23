Военком Петербурга: призыв и мобилизация не связаны

Срочники не должны попасть в зону боевых действий.

Военный комиссар Петербурге Сергей Качковский сказал о том, что осенний призыв и проведение мобилизации — это разные кампании. Его цитирует "Петербургский дневник".

По словам военного комиссара, срочники "не будут привлекаться для выполнения задач по проведению специальной военной операции". Качковский также повторил информацию Минобороны о том, что в первую очередь на военную службу будут призываться граждане первой категории: солдаты, сержанты до 35 лет и офицеры до 50 лет, особенно с наличием боевого опыта и опыта военной службы.

Люди, не отвечающие этим критериям, мобилизовываться не будут.

Также Сергей Качковской добавил, что все люди, призванные по мобилизации, не сразу будут отправляться в район проведения спецоперации. Сначала они будут проходить "слаживание" и личную подготовку.

Мобилизация в Петербурге началась 22 сентября. Городские власти решили объединить свои усилия с военным комиссариатом и Западным военным округом. Собрали все, что известно о частичной мобилизации.

Фото: Минобороны РФ