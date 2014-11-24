Талибы попросили Россию снять с них санкции

Вопрос о снятии ограничений обсуждался во время визита талибов в Москву.

Представители "Талибана"* (*террористическая организация, запрещена на территории РФ) обсуждают с российской стороной вопрос снятия санкций с движения. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на представителя политического офиса движения в Дохе Сухейля Шахина.

Напомним, делегация "Талибана"* посетила Россию 8 июля. Визит продлился два дня. Всего прибыло четыре представителя движения.

Мы просили их [власти РФ] об исключении из санкционного списка [СБ ООН]. Сухейль Шахин, представитель политофиса движения в Дохе

Специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил СМИ, что в настоящее время нет таких условий, которые бы позволили снять санкции с талибов.

Ранее пресс-секретарь оборонного ведомства США Джон Кирби заявил, что власти обеспокоены успехами движения "Талибан"* в Афганистане. По его словам, США будут делать все, чтобы противостоять боевикам на территории государства, даже не находясь там. Он уверен, в этом поможет взаимодействие с другими странами в регионе.

Фото: скриншот YouTube / РБК