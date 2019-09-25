В Пентагоне обеспокоены успехами талибов* в Афганистане

Власти США заявили, что будут делать все, чтобы противостоять боевикам на территории Афганистана.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США обеспокоены успехами движения "Талибан"* (*террористическая организация, запрещена в РФ) в Афганистане. Об этом он сказал в эфире телевизионного канала Fox News.

По его словам, США постоянно внимательно следят за происходящим на территории этого государства.

Мы, конечно, смотрим с глубокой обеспокоенностью, как ухудшается ситуация в Афганистане, за насилием, которое находится на очень высоком уровне, а также за наступлением "Талибана"* в настоящее время. Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона

По его словам, позиция Соединенных Штатов по вопросу Афганистана осталась прежней. Кирби подчеркнул, что власти государства будут делать все, чтобы противостоять боевикам на территории Афганистана, даже не находясь на его территории. Он уверен, что в этом поможет взаимодействие с другими странами в регионе.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал переговоры с террористами "Талибана"* необходимыми.

Видео: YouTube / Fox News