Администрация Байдена информирует Трампа обо всех шагах, заявил Кирби

Джон Кирби сообщил о рабочих контактах с будущей администрацией США.

Администрация действующего президента США Джо Байдена полностью информирует команду избранного американского лидера Дональда Трампа обо всех шагах и планах, в том числе по дальнейшей поддержке Украины и Израиля. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Таким образом иностранный чиновник ответил на вопрос СМИ о том, как в настоящее время происходит взаимодействие между командами действующей и новой администрации по вопросам внешней политике

Мы держим приходящую команду Трампа полностью в курсе и не только того, что мы делаем, но и того, что мы думаем сделать. Ничто из того, что они видят в публичном пространстве, что говорю здесь я или Джейк Салливан не может их удивить. Джон Кирби,сотрудник Белого дома

Джон Кирби уточнил, что действующая и будущая администрации США проводят по этим темам консультации.

Байден одобрил очередной пакет военной помощи Украине.

Фото и видео: YouTube / Defense Now