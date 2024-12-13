Джон Кирби рассказал о продолжающейся поддержке Украины.

Американский президент Джо Байден одобрил выделение очередного пакета военной помощи для киевского режима. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Иностранный чиновник объяснил СМИ, что в 72-ой по счету пакет поддержки Украины вошли средства для противовоздушной обороны, беспилотники, а также бронированная техника и артиллерия.

Президент одобрил новый пакет помощи в сфере безопасности для Украины. Джон Кирби,сотрудник Белого дома

Представитель Белого дома добавил, что администрация в Вашингтоне продолжит оказывать военную помощь ВСУ до момента истечения срока ее должностных полномочий, запланированного на 20 января 2025 года.

Белый дом не комментирует критику Байдена со стороны Трампа по ударам вглубь РФ.

Фото и видео: YouTube / Defense Now