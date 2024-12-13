Белый дом не комментирует критику Байдена со стороны Трампа по ударам вглубь РФ

Джона Кирби спросили о словах нового президента США о "глупом решении" Джо Байдена.

В американской администрации при президенте Джо Байдене не стали комментировать высказывания избранного президента США, члена Республиканской партии Дональда Трампа, который ранее в интервью изданию The Time раскритиковал решение действующего главы государства по разрешению Вооруженным силам Украины наносить воздушные удары дальнобойными ракетами американского производства по российской территории. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Я не буду вступать в дискуссии с избранным президентом и тем, что он говорит в медиапространстве. Все, что я могу сделать, это повторить, в чем заключаются политика и руководство президента.... Джон Кирби,сотрудник Белого дома

Эксперт указал на то, что решения Байдена относительно помощи киевскому режиму направлены на то, чтобы обеспечить наиболее благоприятные позиции для украинских властей на возможных будущих переговорах с Москвой.

Белый дом впервые признал разрешение Украине бить ATACMS вглубь России.

Фото и видео: YouTube / Defense Now