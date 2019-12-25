Песков назвал переговоры с террористами "Талибана" необходимыми

Делегация запрещенной в России террористической организации прибывает в Москву уже не в первый раз.

Дмитрий Песков озвучил позицию Кремля по переговорам с представителями запрещенной в России террористической организации "Талибан", прибывшими в Москву 9 июля. Пресс-секретарь президента назвал встречу с талибами "необходимой" и подтвердил, что глава государства, разумеется, в курсе контактов с членами исламистской группировки, ведущей активные боевые действия в Афганистане.

Именно возросшей напряженностью в исламской республике в целом и на ее границе с Таджикистаном в частности Дмитрий Песков и объяснил проведение переговоров: количество терактов увеличивается, теряется контроль над наркотрафиком, основным источником дохода талибов, опасность захвата нависает над отдельными участками границы Таджикистана. В четверг с представителями катарского офиса талибов в Москве встретился министр иностранных дел Сергей Лавров и спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. Предыдущие встречи Лаврова с талибами уже вызывали возмущение общественности в 2018 и 2019 годах, но и в этот раз Песков счел их совершенно нормальными в формате переговоров по деэскалации обстановки в Афганистане.

Однако от вопроса признания талибов в качестве официального правительства Афганистана после вывода союзнических войск Песков уклонился: тут, по мнению пресс-секретаря, рассуждения неуместны.

На данный момент известно, что в ходе перговоров талибы обещали не нарушать границы государств Центральной Азии и пресечь вывод наркотиков за границу Афганистана.

Фото: скриншот пресс-конференции