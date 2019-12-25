Делегаты рассказали о том, что смогут прекратить производство запрещенных веществ в стране Ближнего Востока.

Талибы в Москве пообещали бороться с контрабандой наркотиков. Накануне делегация представителей запрещенного на территории РФ террористического движения "Талибан" прибыла в Россию. Они устроили пресс-конференцию по вопросам урегулирования проблем в Афганистане.

Мы гарантируем, что примем меры по борьбе против производства наркотиков, и хотим гарантировать это мировому сообществу, в частности по противодействию контрабанде. Шахабуддин Делавар, лидер делегации талибов

Боевик подчеркнул, что у движения есть пример, когда деятельность "Талибана" привела к нулю производство запрещенных веществ на территории Афганистана. Делавар полагает, что сейчас в регионе нет другой подобной мощной силы, которая способна остановить изготовление наркотиков и их контрабанду на территории данного государства.

Талибы заверили, что не допустят присутствия ИГ* (террористическая организация, запрещенная на территории России) в Афганистане.

Фото: Pixabay.com