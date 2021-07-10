Правительственные силы стягивают дополнительную мощь для отражения атак боевиков.

Власти Афганистана заявили об отражении атаки талибов на Кандагар. Об этом рассказали местные журналисты из издания TOLO News. По данным источника, правительственные силы остановили нападение боевиков из запрещенного на территории России террористического движения "Талибан". Ранее талибы смогли взять под контроль порядка десяти районов Кандагара, а также провинциальные зоны. Утром 9 июля бойцы атаковали седьмой административный район Кандагара. Там им удалось взять под контроль два блокпоста правительства.

Жертвами противостояния стали около сотни членов "Талибана", а также местное население. Сейчас силы безопасности Афганистана остановили продвижение боевиков. Глава полиции Салем Эхсас объяснил, что Кандагар проводит перегруппировку сил, чтобы отражать новые атаки талибов. К городу стягивается подкрепление.

Напомним, что боевые действия развернулись в провинциях Афганистана Кундузе, Баглане, Гератеб, Газни,на границе с Таджикистаном, Ираном.

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Видео: Telegram / Военный обозреватель, РИА Новости



