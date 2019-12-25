Пушков назвал ошибочным мнение Байдена о последствиях вывода войск из Афганистана

Сенатор РФ оценил сроки вывода войск Вашингтона из Афганистана.

Российский сенатор Алексей Пушков назвал ошибочным мнение американского президента Джо Байдена о последствиях вывода войск из Афганистана. В собственном Telegram-канале парламентарий прокомментировал заявление главы Белого дома о том, что из региона американские военнослужащие уйдут до 31 августа. Лидер Вашингтона не считает, что кабульское правительство падет, так как, что чиновники имеют силы 300 тысяч военных, в то время как террористы - 75 тысяч бойцов.

Байден ошибается насчет Афганистана. Как ошибались и Буш-младший, и Обама, которые вели там безнадежную войну. Его замысел теперь выполняет Байден. Но пытается делать вид, что Афганистан еще не потерян. Потерян. Алексей Пушков, сенатор РФ

Политик полагает, что Дональд Трамп принял верное решение о необходимости вывода войск из Афганистана, так как он понимал, что американцам требуется "уходить, даже бежать, быстро и безоглядно" из региона.

Сенатор РФ высмеял реакцию Киева на инцидент с британским эсминцем в Черном море.



Фото: Twitter /@Alexey_Pushkov