Байден назвал дату окончания вывода войск США из Афганистана

Президент США Джо Байден назвал дату окончания вывода американских войск из Афганистана. Об этом он заявил в рамках телеобращения. Его слова приводит "РИА Новости".
Байден сообщил, что американские военные покинут страну 31 августа.
Вывод войск продолжается безопасно и упорядоченно. Благодаря тому, как мы это организовали, среди американских и иных сил нет потерь.
Джо Байден, президент США
Американский лидер также отметил, что США достигли того, чего хотели в Афганистане
Ранее Байден заявил о приближении победы США над коронавирусом.
Видео: YouTube / Washington Post
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