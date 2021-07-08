Байден назвал дату окончания вывода войск США из Афганистана

Он также заявил, что вывод войск продолжается безопасно и упорядоченно.

Президент США Джо Байден назвал дату окончания вывода американских войск из Афганистана. Об этом он заявил в рамках телеобращения. Его слова приводит "РИА Новости".

Байден сообщил, что американские военные покинут страну 31 августа.

Вывод войск продолжается безопасно и упорядоченно. Благодаря тому, как мы это организовали, среди американских и иных сил нет потерь. Джо Байден, президент США

Американский лидер также отметил, что США достигли того, чего хотели в Афганистане

Ранее Байден заявил о приближении победы США над коронавирусом.

Видео: YouTube / Washington Post