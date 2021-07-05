Байден заявил о приближении победы США над коронавирусом

По его словам, в стране наблюдается экономический рост, который стал рекордным за последние 40 лет.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден считает, что страна близка к независимости от коронавируса. Об этом он сказал в ходе своего выступления в администрации главы государства.

Однако, по его словам, это не говорит о полноценной победе над инфекцией

Сегодня мы как никогда близки к тому, чтобы объявить независимость от смертоносного вируса. Но это не значит, что битва с COVID-19 завершена. Нам еще предстоит много работы. Джо Байден, президент США

Он подчеркнул, что за год пандемии Соединенные Штаты познали "боль, страх и удручающую потерю". Байден уверен, населению страны никогда не хотелось бы вновь оказаться в той ситуации, в которую США попали год назад.

По словам главы государства, по всей стране в настоящее время открываются предприятия, которые вновь нанимают работников. Кроме того, наблюдается экономический рост, который стал рекордным за последние 40 лет.

Ранее Байден заявил о том, что число жертв COVID-19 по стране вырастет из-за распространения штамма "Дельта".

Видео: YouTube / NBC News