Байден: Число жертв COVID-19 в США вырастет из-за распространения штамма "Дельта"

Американский президент призвал население вакцинироваться против коронавируса.

Американский президент Джо Байден заявил о том, что число жертв COVID-19 по стране вырастет из-за распространения штамма "Дельта". Такое заявление политик сделал в рамках выступления в Северной Каролине. Трансляцию мероприятия вели местные телеканалы. Глава государства в очередной раз призвал сограждан пройти вакцинацию от ковида.

Свыше 600 тыс. американцев умерли, и с этим штаммом "Дельта" … будут и другие. Вы знаете, что это произойдет. "Дельта" легче передается и потенциально может быть более смертоносным, а также особенно опасным для молодежи. Джо Байден, президент США

Байден напомнил, что "Дельта" вызывает серьезные опасения у мировых экспертов. Согласно информации от федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний, за последние две недели от 10 до 20 процентов случаев инфицирования пришлись на этот вариант коронавируса. В ВОЗ ранее говорили о том, что "Дельта" присутствует более чем в 85 странах. Впервые он был зафиксирован на территории Индии.

В Индии зафиксировали первый случай смерти от штамма "Дельта плюс".

Видео: YouTube / CNBC Television