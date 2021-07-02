Байден опроверг информацию про вывод американских войск из Афганистана в ближайшие дни

Ранее появилась информация, что американские войска выведут из Афганистана к 4 июля.

Президент США Джо Байден заявил в Белом доме, что в ближайшие дни вывод американских войск из Афганистана не будет завершен.

Нет, мы идем в соответствии с ожиданиями, которые поставили перед собой, - сказал американский лидер.

Напомним, что ранее в Telegraph появилась информация, что британские американские войска из Афганистана будут выведены уже к 4 июля. Об этом газете сообщили источники.

Байден в свою очередь отметил, что вывод войск будет идти до сентября 2021 года. Он подчеркнул, что вывод войск будет вестись "рационально" и в координации с союзниками.

Я думаю, что у них есть возможности, чтобы быть в состоянии удержать правительство, - сказал Байден.

Ранее Джо Байден рассказал, кого коснулась трагедия во Флориде.По его словам, в числе пострадавших есть граждане Израиля, Европы, стран Центральной и Латинской Америки.

Видео: YouTube / NBC News