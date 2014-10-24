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Сенатор РФ высмеял реакцию Киева на инцидент с британским эсминцем в Черном море
Сегодня, 8:05
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Сенатор РФ высмеял реакцию Киева на инцидент с британским эсминцем в Черном море

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Он считает, что никакой угрозы в отношении Украины не было.

Российский сенатор Алексей Пушков дал комментарий по поводу реакции властей Украины на инцидент с нарушившим границу РФ британским эсминцем. Он выразил мнение в своем Telegram-канале.

Накануне, 23 июня, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, инцидент в Черном море является "наглядным доказательством украинской позиции", а также призвал к качественно новому уровню взаимодействия Киева и НАТО.

Пушков отметил, что "очередная украинская истерика" не сможет изменить нежелание ведущих стран Североатлантического Альянса видеть Украину в своих рядах.

Украина суетится, дергается, требует. Но никакой угрозы ей не было в инциденте с британским эсминцем.

Алексей Пушков, сенатор

Напомним, Министерство обороны России 23 июня заявило, что британский эсминец Defender незаконно вошел в район Черного моря, который относится к территории РФ. Российские военные совершили ряд предупредительных выстрелов с самолета и корабля, после чего надводное судно покинуло воды России.

Ранее Захарова назвала грубой провокацией действия Эсминца Британии в Черном море.

Фото: Минобороны РФ
 

Теги: defender, алексей пушков, дмитрий кулеба, незаконное пересечение границы, черное море
Категории: Новости России, Лента новостей,

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