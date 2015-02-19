Захарова: НАТО под лживыми предлогами наращивает активность в регионе Черного моря

В МИД России видят опасную деятельность военного блока вблизи госграниц РФ.

Североатлантический военный альянс, используя лживые предлоги о якобы российской угрозе, наращивает собственную военную активность в регионе Черного моря. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами в Москве от 11 июня сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница уточнила, что государства-члены НАТО должны уже сейчас начать учить русский язык, но выбрать для себя альтернативную мотивацию, не связанную с конфронтацией.

Мы неоднократно отмечали, что НАТО использует раскручиваемые, лживые предлоги о якобы российской угрозе для продолжения своей экспансии и агрессивной активности. Наращивается натовское присутствие на восточном фланге. Регион Черного моря в этом смысле не исключение. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны-члены блока должны увеличить военные расходы до пяти процентов от ВВП, иначе им придется учить русский язык. Мария Захарова заметила, что не понимает, почему западники так боятся учить русский язык. Она предположила, что если они раньше ознакомились с ним, то сейчас им не пришлось бы тратить большие денежные средства на то, чтобы "отменить культуру, историю и экономику России".

Захарова назвала слова генсека НАТО о российской угрозе исповедью Кощея.

Фото и видео: МИД Росии