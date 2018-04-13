Захарова: Зеленский "выклянчивает" инвестиции на смерти украинцев

В МИД РФ прокомментировали заседание "Рамштайн" в Брюсселе.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский "выклянчивает" инвестиции у международных союзников на смерти украинских граждан, включая не только гражданское население, но и военнослужащих. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами в Москве от 11 июня сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница добавила, что теперь западные спонсоры не спешат удовлетворять растущие запросы украинских властей. В ведомстве обратили внимание на очередное заседание контактной группы по военным поставкам на Украину в формате "Рамштайн", которое состоялось 4 июня в Брюсселе.

.... Увеличение западноевропейских инвестиций в украинский военно-промышленный комплекс с целью налаживания совместного производства различных видов вооружения, в частности беспилотников. Это, Зеленский, не инвестиции в украинский ВПК, а это инвестиции в смерти граждан Украины, чьи трупы Зеленский же не хочет забирать обратно. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова напомнила, что Великобритания подтвердила выделение 350 миллионов фунтов на увеличение поставок беспилотников для ВСУ - с 10 тысяч до 100 тысяч едини. Германия заявила о транше в пять миллиардов евро для ВСУ, который охватывает производство дальнобойного оружия, поставки систем противовоздушной обороны и снарядов.

"Не рука Кремля, не происки Пекина". Захарова назвала ситуацию с протестами в США внутренней проблемой.

Фото и видео: МИД Росии