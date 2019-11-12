"Не рука Кремля, не происки Пекина". Захарова назвала ситуацию с протестами в США внутренней проблемой

В МИД РФ указали на внутреннюю проблему в США.

Ситуация с массовыми протестами, беспорядками и вандализмом на территории американского города Лос-Анджелес в штате Калифорния является внутренней проблемой для США. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница добавила, что здесь надо цитировать лидера Белого дома Дональда Трампа о том, что страна находится в глубочайшем кризисе. В Москве уточнили, что речь идет о глубинной истории, когда люди ненавидят друг друга. Во внешнеполитическом ведомстве заметили, что говорят не об отдельном сегменте населения или "засланцах", не о происках Пекина или "руки Кремля", а именно о внутренней проблеме.

Цитирую нынешнего президента США: то, что Соединенные Штаты Америки находятся в глубочайшем кризисе. Не наша с вами находка, мы только цитируем их. Это никакая не "рука Кремля" и не "происки Пекина". Это их внутренняя проблема, когда одна половина страны ненавидит другую половину страны. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова назвала отказ Киева забрать тела доказательством его неонацистской сути.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik