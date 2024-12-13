Джон Кирби сообщил о расследовании неопознанных дронов, летающих в небе США с конца ноября.

Федеральные ведомства не могут установить, что за беспилотники замечают в небе местные жители из американского штата Нью-Джерси. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Иностранный чиновник указал СМИ на то, что прекрасно понимает обеспокоенность граждан, которые говорят о том, что лично видели над своими домами дроны. По данным населения, иногда БПЛА якобы достигают размера внедорожника.

Я не могу определенно сказать, что это. Поэтому министерство внутренней безопасности и ФБР изучают это. У людей есть вопросы, у нас тоже есть вопросы, и мы работаем над тем, чтобы получить ответы Джон Кирби,сотрудник Белого дома

В Вашингтоне пояснили, что ситуация наблюдается с конца ноября. В том случае, если глава государства сочтет, что в США фиксируется риск национальной или общественной безопасности, то Джо Байден выступит с подходящими указаниями к профильным структурам. На этой ранней стадии расследования не установлены подобные риски. Считается, что активность беспилотников не является зловредной или преступной.

Администрация Байдена информирует Трампа обо всех шагах, заявил Кирби.

Фото и видео: YouTube / Defense Now