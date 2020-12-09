Лавров заявил о спешном уходе США из Афганистана

По его словам, американцы оставляют на местах военную технику и оборудование.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты достаточно спешно отводят свои войска с территории Афганистана. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции со своим суданским коллегой Марьям аль-Махди.

Он отметил, что американские военные уходят и при этом бросают на местах огромное количество техники и оборудования.

Американцы много чего давали понять за 20 лет своего присутствия в Афганистане, начиная от провозглашения победы демократии и кончая таким вот достаточно спешным уходом, побросав огромное количество техники, другого оборудования. Сергей Лавров, глава МИД РФ

По словам министра, Соединенные Штаты в настоящее время пытаются обеспечить свое военное присутствие в регионе после ухода из Афганистана и оказывать влияние на обстановку. Кроме того Лавров усомнился, что появление новых военных баз США в Центральной Азии отвечало бы интересам безопасности в данном регионе.

Ранее пресс-секретарь оборонного ведомства США Джон Кирби заявил, что власти обеспокоены успехами движения "Талибан"* (*террористическая организация, запрещена в РФ) в Афганистане. По его словам, США будут делать все, чтобы противостоять боевикам на территории государства, даже не находясь там. Он уверен, в этом поможет взаимодействие с другими странами в регионе.

Видео: МИД России