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Вчера, 14:15
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Лавров: Судан готовится к ратификации соглашения о пункте обеспечения ВМФ России

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Он заявил, что по завершении каникул Госдума определит график рассмотрения этого документа.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в настоящее время решается вопрос по ратификации соглашения о строительстве пункта военно-морского флота РФ в Судане. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции со своим суданским коллегой Марьям аль-Махди.

По завершении каникул Госдума определит график рассмотрения этого документа. Это уже будет новый состав.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Аль-Махди заявила, что данный вопрос находится в разработке и в Хартуме. Она надеется, что Заксобрание Судана даст положительный отклик на взаимодействие двух государств.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о том, что Москва не примет никаких мер, пока обострение в Афганистане не выходит за границы этого государства.

Видео: МИД РФ

 
Теги: марьям аль-махди, ратификация, сергей лавров, судан
Категории: Новости России, Лента новостей,

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