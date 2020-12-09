Лавров: Судан готовится к ратификации соглашения о пункте обеспечения ВМФ России

Он заявил, что по завершении каникул Госдума определит график рассмотрения этого документа.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в настоящее время решается вопрос по ратификации соглашения о строительстве пункта военно-морского флота РФ в Судане. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции со своим суданским коллегой Марьям аль-Махди.

По завершении каникул Госдума определит график рассмотрения этого документа. Это уже будет новый состав. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Аль-Махди заявила, что данный вопрос находится в разработке и в Хартуме. Она надеется, что Заксобрание Судана даст положительный отклик на взаимодействие двух государств.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о том, что Москва не примет никаких мер, пока обострение в Афганистане не выходит за границы этого государства.

Видео: МИД РФ