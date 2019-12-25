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Судан объявил о пересмотре соглашения с РФ по созданию морской базы
Сегодня, 9:12
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Судан объявил о пересмотре соглашения с РФ по созданию морской базы

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Соглашение о строительстве было подписано в 2020 году.

Власти Судана намерены пересмотреть соглашение по созданию базы Военно-морского флота РФ на Красном море. Об этом сообщил начальник штаба суданских ВС Мухаммад Усман аль-Хусейн в интервью телеканалу Blue Nile TV, пишет ТАСС.

По его словам, пересмотр необходимо, так как соглашение было подписано между Россией и бывшим правительством Судана. Хуссейн подчеркнул, что представители новой власти хотят внести в документ некоторые поправки.

 Соглашение может быть продолжено, если мы найдем пользу и выгоду для нашей страны.

Мухаммад Усман аль-Хусейн, начальник штаба суданских ВС

Напомним, соглашение о строительстве морской базы в Красном море было подписано в 2020 году. Согласно условиям документа, на предоставленной Хартумом территории российские военные могут разместить не более четырех надводных судов, в том числе с ядерной энергетической установкой. В конце апреля текущего года СМИ заявили о том, что строительство базы заморожено. Однако позже посольство России в Судане опровергло эту информацию.

Ранее аналитики назвали крупнейшие военные базы США беззащитными.

Фото: pixabay.com
 

Теги: вмф, красное море, россия, судан
Категории: Новости России, Лента новостей,

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