Bellingcat: Военные случайно раскрыли местоположение секретнейшего объекта с ядерным оружием

Журналисты определили местоположение базы по снимкам в соцсетях.

Американские военнослужащие случайно раскрыли местоположение секретнейшего объекта с ядерным оружием в Европе. Снимки распространились по социальным сетям. По данным СМИ, в объектив камеры попал крупнейший объект Североатлантического альянса в регионе. Он имеет статус секретности. Известно, что в зоне хранятся атомные бомбы, а также по предположениям - крылатые ракеты с ядерными боеголовками. Ранее о существовании базы не было известно никакой информации. Сейчас журналисты из Bellingcat считают, что он находится в Нидерландах на авиабазе "Волкель".

Благодаря опубликованным снимкам, у СМИ ушло всего лишь несколько дней для того, чтобы определить местоположение объекта. Источники из США утверждают, что в открытом доступе оказались сведения ограниченного распространения. В частности, речь ведется о разглашении секретных кодов и обозначений.

Это опасно в первую очередь тем, что теперь с вероятностью в 99,9% можно нанести точный удар по объекту с ядерным вооружением. Даже если бы раньше предполагалось, что на базе находится подобный объект, доля успешного его поражения была бы минимальной. источник "Авиа.про"

Данную ситуацию Пентагон не стал официально комментировать. Предположительно, объект с ядерным оружием будет перемещен в другое место на территории европейского региона.

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Фото: Bellingcat