Лавров заявил, что Россия готова возобновить диалог с НАТО

В МИД РФ призвали военный альянс не заниматься пустословием.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что Россия готова возобновить диалог с Североатлантическим альянсом. Об этом дипломат рассказал на пресс-конференции с португальским коллегой. Спикер напомнил, что обстановка осложняется регулярным перемещением сил НАТО вплотную к госграницам РФ. Эксперт подчеркнул, что взаимодействие между сторонами было практически полностью прекращено после событий 2014 года, связанных с государственным переворотом на Украине.

Ожидаем ответа на многие наши предложения, которые уже более года рассматриваются в НАТО принятие которых могло бы существенно помочь в деэскалации обстановки, которая продолжает напрягаться. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр призвал не делать диалог между Москвой и НАТО пустословным. Он заявил, что на заседаниях не следует озвучивать однобокие решения, обвиняя РФ "во всех грехах из-за украинского кризиса". Лавров напомнил, что более двух лет дипломаты не могут получить от НАТО ответ относительно инициативы по установлению дистанции между военными на границе.

Россия создаст новые военные соединения у западных границ.

Видео: МИД России