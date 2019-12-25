Аналитики назвали крупнейшие военные базы США беззащитными

По их мнению, комплексы ПРО и ПВО армии США давно устарели.

Аналитики Центра стратегических и бюджетных оценок (CSBA) заявили, что зарубежные военные базы Соединенных Штатов уязвимы для атак России и Китая. Об этом пишет "РИА Новости".

Согласно имеющимся данным, в настоящее время у США за границами государства есть более 800 военных баз. Они развернуты Пентагоном на случай ядерной угрозы от КНДР и Ирана.

Но, по словам аналитиков CSBA, вооружение и защита этих баз устарели. В случае военных действий со стороны армий Китая или России они будут уничтожены. Эксперты считают, что современные беспилотники стран способны пробить защиту военных объектов США, так как комплексы ПВО и ПРО Штатов были созданные еще в годы "холодной войны".

Эксперты припомнили, как США не смогли отразить ракетные удары Ирана по базе в Ираке в январе прошлого года, несмотря на то, что военный потенциал атакующих в разы меньше американского. Аналитики предлагают властям США ряд решений для улучшения обороны военных баз страны. В частности, рекомендуется создать сеть БПЛА, которые смогут отслеживать курс вражеских ракет, а также оснастить армию дронами с ракетами-перехватчиками.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Украина, Грузия, Чехия и страны Прибалтики должны извиниться перед Россией.

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