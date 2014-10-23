Military: маневр корабля ВМФ РФ помешал испытаниям системы ПРО США

The Military Watch оценил возможность вмешательства РФ в испытания Aegis на Гавайях.

The Military Watch заявил о том, что маневр корабля ВМФ РФ помешал испытаниям системы ПРО США. По информации от издания, в регионе демонстративные тестирования системы морского базирования Aegis находился российский военный разведывательный борт. Известно, что выпущенная ПРО ракета промахнулась, не задев мишень. Сейчас в СМИ полагают, что военные из РФ могли задействовать средства радиоэлектронной и радиотехнической борьбы для того, чтобы помешать американцам ликвидировать цель.

На портале "Авиа.про" сообщили, что испытания противоракеты проводились в северном направлении от Гавайских островов. Несколько дней до этих мероприятий стало известно о том, что в регионе находится российский корабль "Карелия". Он имеет несколько средств радиоэлектронного подавления. В частности, оборудование способно воздействовать на цель на значительной дистанции.

Напомним, что особенностью ПРО "Aegis" морского базирования является тот факт, что наведение ракеты на цель производится при помощи космических аппаратов.

MW: Ирак может заменить американские истребители F-16 на современные российские самолеты.

Фото: Pixabay.com